Kam za sportem? Na fotbal! V kraji začíná jarní část divize i I.A a I.B třídy

/FOTOGALERIE/ Mohl by to být ideální víkend - krásné slunečné počasí a bohatá nabídka fotbalových zápasů napříč celým krajem. Co víc si přát? Jedině body do tabulky. A o ty už se bude bojovat i v divizi F, I.A a I.B třídách, kde jsou na programu úvodní kola jarních částí soutěží. A všemi zápasy samozřejmě pokračuje už dříve rozehraná MSFL i krajský přebor.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zápas říjnového 13. kola I.A třídy, skupiny A, Kravaře - Vřesina 1:1. Do jarní části soutěže Kravaře vstoupí v neděli na hřišti ve Štěpánkovicích, fotbalisté Vřesiny ve stejný den hostí Slovan Ostrava. | Foto: Deník/Petr Widenka

PÁTEK 25. BŘEZNA BASKETBAL: Liga žen - 3. zápas čtvrtfinále play-off: SBŠ Ostrava - USK Praha (17.30). FOTBAL: F:NL: SFC Opava - Dukla Praha (18). SOBOTA 26. BŘEZNA FLORBAL: Superliga mužů - 3. zápas semifinále play-off: 1. SC Vítkovice - Střešovice (20.15). Extraliga žen - 3. zápas semifinále play-off: FBC Ostrava - 1. SC Vítkovice (17). FOTBAL: MSFL: Vratimov - Hlučín (10.15), Frýdek-Místek - Otrokovice (14.30). Divize F: Vítkovice - Opava B a Heřmanice - SO Bruntál (oba v 15). Krajský přebor: Český Těšín - Oldřišov (UT Frýdecká), Fulnek - Lok. Petrovice, Petřvald na Moravě - Slavia Orlová, Háj ve Slezsku - Hlubina, Brušperk - Čeladná a Břidličná - Jakubčovice (vše v 15). I.A třída - skupina A: Ludgeřovice - Zlatníky a Darkovičky - Bolatice (oba v 15), skupina B: Jistebník - Vratimov B, Stonava - Dobrá a Baník Albrechtice - Dobratice (vše v 15). I.B třída - skupina A: Slavia Opava - Krásné Loučky, Žimrovice - Budišov n. B., Hlavnice - Slavkov, Chomýž - Krnov B a Velké Hoštice - Velké Heraltice (vše v 15), skupina B: Ostrava-Jih - Chuchelná (14), Slavoj Rychvald - Třebovice, Darkovice - Krásné Pole a Hrabová - Šilheřovice (vše v 15), skupina C: Baška - Raškovice, Staříč - Horní Suchá, Oldřichovice - Petřvald u K., Hnojník - Lok. Petrovice B a Mosty - Vendryně (vše v 15), skupina D: Veřovice - Spálov, Vlčovice - Mořkov, Skotnice - Starý Jičín, Fryčovice - Ostravice (vše v 15), Lískovec - Kopřivnice (17, UT F-M Stovky). HÁZENÁ: Extraliga mužů - 1. zápas čtvrtfinále play-off: Baník Karviná - Kopřivnice (18). MOL liga žen: Sokol Poruba - Most (18). NEDĚLE 27. BŘEZNA FLORBAL: Superliga mužů - 4. zápas semifinále play-off: 1. SC Vítkovice - Střešovice (18). Extraliga žen - 4. zápas semifinále play-off: FBC Ostrava - 1. SC Vítkovice (17). I. liga mužů - 6. zápas 1. kola play-down: Slovan Havířov - Petrovice (MSH, 18). FOTBAL: Divize F: Karviná B - Frýdlant (10.15, Kovona), Polanka - Dětmarovice, Bílovec - Nový Jičín, Frenštát - Havířov a Bohumín - Rýmařov (vše v 15). Krajský přebor: Krnov - Dolní Datyně a Pustá Polom - Kobeřice (oba v 15). I.A třída - skupina A: Mokré Lazce - Chlebičov (10), Kozmice - Hradec nad Moravicí, Štěpánkovice - Kravaře, Malé Hoštice - Stará Bělá a FC Vřesina - Slovan Ostrava (vše v 15), skupina B: Smilovice - Staré Město, Bystřice - Řepiště a Libhošť - Lučina (vše v 15). I.B třída - skupina A: Město Albrechtice - Vítkov (14), SO Bruntál B - Jindřichov (15, UT Bruntál), skupina B: Strahovice - Svinov, Hať - Klimkovice a Bohuslavice - Záblatí (vše v 15), skupina C: Inter. Petrovice - Nýdek a Věřňovice - Sedliště (oba v 15), skupina D: Jeseník n. O. - Tichá (15). HÁZENÁ: Extraliga mužů - 2. zápas čtvrtfinále play-off: Baník Karviná - Kopřivnice (17). Play-out - 1. kolo: Frýdek-Místek – Maloměřice (17).