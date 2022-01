Kam za sportem? Na týden hokeje v Horním Benešově a Krnově

/FOTOGALERIE/ Oba regionální zástupci v krajské lize mužů hledají do svých týmů budoucí hokejové hvězdy. Akce Týden hokeje v Horním Benešově je 28. ledna od 16.15 hodin určena pro děti od 4 do 8 let. Na zimním stadionu v Krnově se koná v sobotu 29. ledna od 10 hodin a zúčastnit se ji mohou chlapci a děvčata od 4 do 10 let.

Kliknutím zvětšíte

Hokejisté Krnova v minulém kole krajské ligy porazili Studénku 2:1. Další zápas hrají v sobotu na jejím ledě. | Foto: Michal Pokorný

PÁTEK 28. LEDNA FOTBAL: Příprava: MFK Karviná B - Vratimov (18, UT SC Kovona), MFK Havířov - Frýdlant n. O. (18, UT Prostřední Suchá). LEDNÍ HOKEJ: Extraliga: Vítkovice Ridera - Kladno (17.30). STOLNÍ TENIS: Extraliga mužů: Havířov - Hodonín (17), TJ Ostrava - Cheb (18). SOBOTA 29. LEDNA BASKETBAL: Liga mužů: NH Ostrava - Jindřichův Hradec (17.30). FLORBAL: Extraliga žen: 1. SC Vítkovice - Kunratice (18). FOTBAL: Příprava: Třinec - Hlučín (10.30), SFC Opava - Uničov (10.30, UT Kylešovice). LEDNÍ HOKEJ: I. liga: Poruba - Litoměřice (16). II. liga: Nový Jičín - Hodonín (18). Krajská liga: Studénka - Krnov a Český Těšín - Horní Benešov (oba v 17). VOLEJBAL: Extraliga mužů: VK Ostrava - Brno (17), Black Volley Beskydy - Odolena Voda (19.30). Extraliga žen: Sokol Frýdek-Místek - Prostějov (17). NEDĚLE 30. LEDNA FLORBAL: Superliga mužů: FBC Ostrava - Otrokovice (17). Extraliga žen: FBC Ostrava - Mladá Boleslav (14). FOTBAL: Příprava: Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí (10, UT Stovky). LEDNÍ HOKEJ: Extraliga: Oceláři Třinec - Plzeň (15). PONDĚLÍ 31. LEDNA LEDNÍ HOKEJ: I. liga: Havířov - Kolín (17.30), Frýdek-Místek - Benátky nad Jizerou (18). II. liga: Nový Jičín - Opava (18). Poznámka: vzhledem k vývoji situace s covidem-19 a aktuálním opatřením může dojít ke změně programu.

