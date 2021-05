Před domácím publikem se představí i nejlepší Češi v čele s letošním halovým mistrem Evropy Tomášem Staňkem a tradičně silnou sestavou v oštěpařském sektoru. Odhlásila se ale dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová, která do sezony vstoupí později.

Ostravský mítink patří do zlaté kategorie Kontinentální tour a zahajuje evropskou sezonu velkých mítinků, která má připravit atlety na olympijské hry v Tokiu.

"Pro řadu hvězd je to první závod, někteří už nějaký menší měli. Všichni se na to strašně těší a věřím, že budou kvalitní výkony, pokud nám bude přát počasí. Budeme tady mít pět aktuálních světových rekordmanů a do 50 olympijských medailistů a medailistů z mistrovství světa," řekl na tiskové konferenci ředitel mítinku Jan Železný.

Počasí bývá tradičně při Zlaté tretře ošemetné, ani tentokrát není vyloučený déšť. A podmínky budou zásadní především pro tyčkaře, kde by z duelu světového rekordmana Duplantise a úřadujícího mistra světa Sama Kendrickse z USA mohl vzejít první šestimetrový výkon na Zlaté tretře. Kendricks drží rekord mítinku výkonem 593 centimetrů.

Další světový rekordman bude k vidění v trojskokanském sektoru. Reprezentant Burkiny Faso Hugues Fabrice Zango, jenž v hale posunul historické maximum na 18,07 metru, vyzve dvojnásobného olympijského vítěze a čtyřnásobného mistra světa Christiana Taylora. "Když jsem začal v roce 2011 skákat, tak byl Christian jeden z mých velkých vzorů. Teď je můj přímý soupeř. On je šampion, nejlepší trojskokan všech dob. Skákat proti němu je pro mě úspěch, protože to ukazuje, jaký pokrok jsem udělal za těch deset let," řekl na tiskové konferenci sedmadvacetiletý skokan.

Taylor chce znovu na Zlaté tretře zvítězit, ale mladšímu kolegovi jeho kariéru v určitém směru závidí. "Já jsem usiloval o světový rekord celou kariéru a on už to dokázal. Jsem za olympijská a světová zlata vděčný, ale to jsem byl jen nejlepší ten den. Světový rekordman je člověk, který skočil nejdál. Trochu žárlím na jeho kariéru," poznamenal Američan.

Ve vrhu koulí bude k vidění odveta za březnové halové mistrovství Evropy. Šampiona z Toruně Staňka v Ostravě vyzvou zbývající dva medailisté, Polák Michal Haratyk a Chorvat Filip Mihaljevič. V oštěpařské soutěži se českým reprezentantkám Nikole Ogrodníkové a Barboře Špotákové postaví Polka Maria Andrejczyková, která se v neděli na Evropském vrhačském poháru výkonem 71,40 zařadila na třetí místo historických tabulek. Silného soupeře v podobě letos dvakrát devadesátimetrového Johannese Vettera z Německa budou mít čeští oštěpaři v čele s Jakubem Vadlejchem.

Dvoustovku poběží nová hvězda Sha\'Carri Richardsonová, která se výkonem 10,72 na stovce zařadila na šesté místo historických tabulek. Jednadvacetiletou Američanku čeká první velký závod v Evropě. V Ostravě může na 200 metrů atakovat čas pod 22 sekund, v polovině dubna na mítinku na Floridě běžela 22,11. V ohrožení tak může být čtyřicet let starý rekord mítinku, který výkonem 22,07 drží Jarmila Kratochvílová.

Jako tečku za mítinkem pořadatelé zvolili závod na 3000 metrů s Cheptegeiem, jenž loni překonal na dráze světové rekordy na 5000 i 10.000 metrů. "Běžím v Ostravě, abych si otestoval rychlost směrem k olympijským hrám," řekl čtyřiadvacetiletý Uganďan. Po Ostravě bude před OH závodit už jen 10. června na mítinku Diamantové ligy pod hlavičkou Říma, který bude hostit Florencie.

Díky výjimce ministerstva zdravotnictví může do hlediště 1500 diváků. Několik stovek vstupenek věnovali pořadatelé zdravotníkům. Zhruba tisícovka šla do volného prodeje s tím, že jsou povinné testy na koronavirus, případně potvrzení o očkování nebo prodělání covidu-19 v posledních 90 dnech. Dnes odpoledne ještě byly vstupenky na pokladnách Městského stadionu k dostání. Hlavní program začne v 17:00.