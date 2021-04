/FOTOGALERIE/ Bráchové z Mladecka Honza a Jirka Brhlovi udělal další krok v motoristickém sportu – Quadcrossu. Pro letošní sezonu si oba bratry vzala pod svá křídla Česká reprezentace Autoklubu České republiky. Oba si vyhlédl manažer reprezentačního výběru a bývalý vynikající závodník Jan Rejholec.

Bratři z Mladecka se dostali do reprezentace | Foto: Deník/Roman Brhel

„Pro nás je to další nová zkušenost a zároveň posun v kariéře,“ pousmál se patnáctiletý Honza Brhel. „Beru to jako zkvalitnění přípravy a zároveň velkou zodpovědnost,“ řekl mladý jezdec. Letošní sezona ještě nezačala, otázkou je, jak bude vůbec vypadat. „Vše se bude odvíjet od toho, jak se bude vyvíjet koronavirová pandemie. Máme za sebou zatím dva tréninky v zahraničí. Všude panují spřízněné podmínky. Bez testů se nikde nedostanete. Ale i tak to stojí za to. Trénování na kvalitních tratích vám vše vynahradí,“ podotkl žák deváté třídy Základní školy v Mladecku.