Jak jste se vlastně dostal k šipkám a čím vás tak pohltily?

Předpokládám, že to u mě bylo poněkud jiné než u ostatních hráčů. V roce 2000 jsem šéfoval nově otevřenému K-centru pro uživatele návykových látek v Krnově. Spolu s psychologem Jirkou Šimonkem jsme přemýšleli, jak začleňovat uživatele drog do normálního života mezi běžnou populaci lidí. Založili jsme šipkový tým Medúza 2. Začali jsme chodit na tréninky, přihlásili se do Krnovské šipkové ligy. V první sezoně jsme dostávali pořádné nakládačky. Na první výhru jsme čekali snad 30 kol, než jsme porazili Keltu. To ale byla sláva! Tým však měl jen jepičí život, hráči nedokázali chodit na tréninky a zápasy. První rok jsme odehráli a šlo to k ledu. Přesto na tuhle zkušenost moc rád vzpomínám, bylo to svým způsobem výjimečné. Mě šipky začaly bavit, zůstal jsem u nich v KŠL prakticky až dodnes.

Máte nějaký výraznější úspěch jako hráč?

Vždy jsem se více angažoval jako organizační persona, jako hráč nijak výjimečný nejsem. Organizoval jsem ligu, turnaje, o šipkách psal, fandil jim a sledoval. Ale přece jenom jsem se nějakých úspěchů dočkal. Jako kapitán týmu jsem přivedl Steel Krnov na 3. místo při mistrovství České republiky steelových šipek v Praze. V týmu byli takoví hráči jako František Humpula, Karel Povolný, Kamil Hrtoň, Vladimír Adámek nebo Marek Haleňák. Takže moje role byla zase spíše organizační. Na turnajích pak pár úspěchů bylo. Nejvíce si cením druhého místa na tradičním velikonočním turnaji dvojic Šmigrusťák na Horní Bečvě v roce 2019. S dlouholetým skvělým kamarádem Jarkem Juráčkem jsme se už jako veteráni dostali až do finále, kde jsme nestačili na hráče z Třince, kteří byli lepší a zaslouženě vyhráli 5:3 na legy. K tomu mám ještě tři týmové tituly v KŠL s týmem Mirage. Oproti jiným skromná sbírka.

Kdy jste se začal na Krnovsku podílet na organizaci šipek? V jakém stavu se tehdy krnovské šipky nacházely?

Bylo to tuším hned po prvním roce mého působení v KŠL. V té době se tomu věnovali nestoři Tomáš Havlíček, Ondřej Bezruč a nemohu zapomenout také na zesnulého Vlastimila Šimíčka nebo Jiřího Titze. Přišel jsem ve chvíli, kdy krnovské šipky prožívaly absolutní vrchol. V lize v určitém období fungovalo neuvěřitelných 42 týmů z Krnova i okolí, soutěží už do dnešního dne prošlo téměř tisíc hráčů. Dalo by se říci, že skoro každá hospoda ve městě tehdy měla terč a svůj tým. Nejlepší tým Mirage pak byla dvojnásobným mistrem České republiky, jako první tým v historii navíc titul obhájila.

Jak moc se za tu dobu krnovské šipky změnily a v jakém stavu se nacházejí dnes?

To, co panovalo v těch nejlepších letech, se už zřejmě opakovat nebude. Svůj boom už pravděpodobně mají za sebou, ale moc rád bych se mýlil. Dnes už je to pro naprostou většinu hráčů jen důvodem, proč jít z domu a u piva házet šipky. Počet týmů i hráčů tak poklesl, lidem se s přibývajícím věkem změnily priority. Jen pár zapálených hráčů hraje alespoň republikové soutěže, hrstka nejvěrnějších hraje krom elektronických šipek také tradičnější steely (šipky s kovovým hrotem, pozn.). Přesto je aktuálních 26 týmů pořád slušné číslo, setrvačnost šipkařského povědomí v Krnově stále funguje. Na lepší časy se blýskalo právě nedávno vstupem Franty Humpuly mezi profesionály, ale on byl jen tou výjimkou. Na straně druhé se vůbec poprvé podařilo rozjet projekt Krnovské šipkařské mládeže, která chodila trénovat 2x týdně na sisalové terče do kroužku ve Středisku volného času v Krnově, kde se jim ponejvíce věnoval Jiří Rada. S covidem jsou ale všechny tyto aktivity pozastaveny na neurčito. Zkusili jsme odehrát loňský ročník, soutěž však skončila bez oficiálních vyhlášení, což mě mrzí především vůči suverénním vítězům z Vývrtky.

Kde se – když je svět v pořádku – krnovští šipkaři scházejí? Může se třeba někdy přijít podívat i obyčejný člověk, kterého šipky zaujaly a chtěl by si je zkusit?

Uvidíme, jak to všechno bude po odeznění protipandemických opatření. Pokud má někdo zájem se s šipkami blíže seznámit, tak těch míst je pořád ještě dost. V hospodě, kde je elektronický terč, se velmi pravděpodobně KŠL hraje. Je dobré překonat případný ostych a zeptat se hráčů na cokoliv. Více informací máme také na webu www.ksl.cz nebo na sociálních sítích. Každému, kdo by si šipky chtěl zkusit, rádi pomůžeme.

Jak to vypadá v době pandemie? Organizujete nějaké turnaje či ligy po internetu?

My bohužel v této době spíme na vavřínech, nic takového neorganizujeme. Vzhledem k organizační složitosti zápasů KŠL, kdy jeden zápas hraje hned osm hráčů, si to ani neumím představit. Samotné turnaje však na internetu fungují. Musím zmínit Pavla Kordu (nejznámější promotér šipek v Česku, pozn.), který založil Českou asociaci online šipek. Ta pořádá pravidelné turnaje včetně mistrovství republiky, má svůj žebříček a podle toho, co stíhám sledovat, funguje bezvadně. Jde o to mít doma kameru a programy, které umějí hru počítat. Pro průměrného uživatele počítačové techniky zřejmě nic složitého, já sám ale těmto záležitostem příliš neholduji, a tudíž se nezapojuji.

Jak si krnovské šipky stojí ve srovnání se zbytkem Česka? A co František Humpula, myslíte, že ještě zase začne brát šipky vážněji?

Ještě jakousi setrvačností jsou tady ti hráči, kteří patří celé roky mezi špičku v ČR. To stále platí, týmy nebo jednotlivci se prosazují a pravidelně se umísťují mezi nejlepšími. Ta setrvačnost těží právě z té neuvěřitelné základny, která tady počátkem nového století byla. Z mladých nikoho nového momentálně nevidím, ale hodně se mi líbil Dominik Urbášek. Co se Františka týče, na tuhle otázku by rozhodně lépe odpověděl on sám. Já se mohu jen domnívat a spekulovat. Mohly v tom být třeba osobní důvody, ale do toho já nevidím a rýpat se v tom nechci. Možná se měl věnovat jen steelům, ale tady to mohlo být tak, že mu chyběla lepší možnost tréninkové konfrontace na místní úrovni. Mohlo to být jinak, kdyby se přestěhoval někam blíž ke Karlu Sedláčkovi, aby mohli mnohem častěji hrát spolu. Takhle svůj zájem možná tříštil mezi povícero aktivit a třeba i to mu postupně vzalo chuť do hry. Kdyby při PDC Q-school (série turnajů, díky kterým se může hráč dostat mezi světové profesionály, pozn.) vyhrál rozhodující leg proti Mario Robbemu ve finále, zřejmě bychom tyhle polemiky vůbec nevedli. Teď si to přečte a třeba řekne, že to je úplná hloupost, a já to pochopím. Nemohu to říct za něj. Ale přeji mu, aby se mu dařilo to, na čem mu záleží. Šipky jsou jen součástí toho všeho.

Šipky v posledních letech zažívají celosvětový boom. Čím to podle vás je?

Tady je konečně prostor trochu odlišit, kdo je kdo. Světový boom zažívají pouze steely, tedy klasické šipky. Elektronické šipky, hantýrkou softy, se krčí někde v koutě hospod bez zájmu sponzorů, TV přenosů, médií a diváků. Jistě, obě odvětví se hrají podle stejných rozměrů terče i vzdálenosti i velmi podobných pravidel. Ale tady veškerá podobnost končí. Sníš o tom, že jednou budeš Anderson, Wright nebo van Gerwen a pak mlátíš plastem do plastového terče, který bliká a hraje jak automat na pouti? Dokud nebudeš hrát steely, tak zcela určitě tak slavný nebudeš. Podobné mám srovnání pro hokejbal a lední hokej, aby to bylo snad pochopeno. Běháš s míčkem bez bruslí a hraješ si na Pastrňáka, Voráčka nebo Jágra? Bez těch bruslí je to pořád úplně jiný sport. Pochopili to bývalí softoví specialisté Suljovič s Ratajskim a dnes patří ke světové špičce ve steelech. Vydělávají peníze a jsou z nich světové hvězdy, což by v elektronických šipkách dosáhli jen těžko. Dnes už to ví i Zlej Kája a jsem moc rád, že takto k tomu přistupuje i Adam Gawlas, který ten rozdíl nepopírá. To je celé. Není smyslem říkat: „tohle jsou šipky víc a tohle už méně“. To jsou jen fakta. Navzdory světovým trendům u nás je pořád mnohem více hráčů elektronických šipek a je třeba to respektovat. Já sám hraji pořád částečně obojí, ale komfortní pocit hraní steelů je proti softům nesrovnatelný. Steely jsou navíc „fotogeničtější“. Nestane se, aby hráč dosáhl výhry, pokud není jeho šipka zapíchnutá v terči. To je asi úplně zásadní rozdíl klasických steelů oproti hospodským „kolotočům“. Systém hry 501 double out je na první pohled jednoduchý, pravidla jsou srozumitelná. Hra je dynamická, má spád. Jeden leg trvá maximálně 4-5 minut, a i když prohráváš 0:2 na sety a 0:2 na legy, stále můžeš zápas vyhrát. Je to napínavá hra, není nouze o zvraty a zajímavé příběhy. Je v ní spousta emocí, hráči sami povětšinou nevypadají jako dokonalí atleti a lidé k nim mají díky tomu blíže. Vždyť šipkařem může být s trochou nadsázky v podstatě úplně každý a v každém věku. To jsou podle mě atributy k tomu, že jsou dnes šipky tak populární.

Kapitolou sami o sobě jsou fanoušci, což jste koneckonců sám v zahraničí zažil…

Máte pravdu. Zúčastnil jsem se Premier League v Ahoy Areně v Rotterdamu. To je opravdu neskutečná záležitost! Do posledního místa zaplněná obrovská hala, všichni fanoušci oděni v národní oranžové barvě a ohlušující chorály jako na fotbale. Prostě oranžové inferno, neuvěřitelný zážitek. Letos jsem se měl zúčastnit stejného podniku znovu, lístky už jsem měl doma. Ale kvůli opatřením se bude konat za zavřenými dveřmi, bez diváků. Věřím ale, že se tam ještě v blízké budoucnosti podívám, stojí to za to. Ovšem pro takové zážitky už naštěstí nemusíme cestovat ven do zahraničí. Pavel Korda svou neuvěřitelnou pílí dosáhl pozoruhodných výsledků, které ukázaly hlad českých fanoušků po takovém představení. Uspořádal několikrát po sobě v Praze v hale Královka exhibici světových hvězd. Ta atmosféra, kterou jsem popisoval pro halu v milovaném Rotterdamu, byla v Praze podobná. Plná hala fanoušků a na pódiu hvězdy Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Peter Wright, Simon Whitlock nebo samotný Phil Taylor. A proti nim nejlepší tuzemští hráči. Tato exhibice měla tři dějství. Protože jsem pro Pavla Kordu v přípravě podniku nepatrně pracoval, měl jsem tu čest se těchto podniků zúčastnit. Zájem našich fanoušků vidělo na vlastní oči i PDC (největší světová šipkařská organizace, pozn.), které pak zařadilo Prahu mezi zastávky European Tour, což je fantastické. Pavel Korda je v tomto obdivuhodný člověk. Ukázal, že šipky má moc rád a splnil mnoha lidem jejich sen.

Kvetou i tuzemské šipky, především Karel Sedláček a mladičký Adam Gawlas nás v posledních letech reprezentují skvěle…

To spolu s tím zájmem českých fanoušků úzce souvisí. Máme mezi profesionály čerstvě už dva hráče a lidé se o to budou zase více zajímat. Mají koho sledovat, komu fandit. Karel Sedláček je moc fajn chlapík. Usměvavý, přátelský a moc rád se s ním potkávám. Ta přezdívka Zlej Kája mi k němu úplně nepasuje, ale ona platí spíše pro hru samotnou. Karel si svou pozici v PDC vydřel. Odehrál neskutečné kvantum hodin v tréninku, objížděl hodně turnajů, obětoval tomu hodně z osobního života. Je nesmírně pracovitý, oddaný věci. Doufám, že se ještě zlepší v těch zásadních momentech, kdy potřebuje trefit důležitý triple nebo hlavně double a udrží si profesionální kartu i pro další roky. Je radost mu fandit. Adam Gawlas oproti tomu zatím jde úplně jinou cestou. Šipky začal hrát teprve nedávno a vystřelil k výšinám jako raketa. V tomto mi malinko připomíná Frantu Humpulu. Oba přijedou poprvé na velký turnaj a hned vyhrají. Adam mi připadá povahou takový bezstarostný, ještě snad mohu napsat teenager. Bezprostřední, hravý, nesvázaný. Rád si s vámi popovídá o šipkách, ale začne zápas a jemu se to v hlavě přepne do módu hráč, zabiják. V tu chvíli s vámi nemá slitování a jediné, co chce, je vyhrát. Pak zase vypne a můžete pokračovat v hovoru. To je skvělá vlastnost, která se mu bude mezi profesionály určitě hodit. Hlavně ale chce dokončit školu, což je sympatická úvaha o vlastní budoucnosti. Sám rozlišuje důležitost steelů a softů pro svůj vývoj, což se mi líbí. A aniž bych mu to přál, dá se očekávat, že po strmém vzletu k výšinám přijde dočasné zbrzdění kariéry nebo dokonce období neúspěchů. A tam teprve ukáže, jak na tom doopravdy je.

Kde až se podle vás růst šipek může zastavit? Myslíte si, že se z nich v budoucích letech v Česku stane mainstreamový sport?

Těžko říct. Softové šipky už svým vrcholem v České republice prošly bez výraznějšího povšimnutí médií nebo veřejnosti před několika lety. Žádnou revoluci už tady neočekávám. Komerční televize přece jenom a s několika lety zpoždění proti jiným zemím pochopila potenciál šipek v televizi a dává klasice dostatečný prostor. Díky dvěma hráčům teď máme zastoupení v PDC a fanoušci budou šipky sledovat bedlivěji. Ale nevěřím, že se to odrazí na nové hráčské základně. Spousta hráčů se drží pohodlnější hry na elektronických šipkách, které nikam ke hvězdám nevedou. Mnoho lidí odrazuje fakt, že u klasických šipek je potřeba umět počítat z hlavy, tady vám to ve hře žádný automat nespočítá. Někteří si nevěří, další jsou zase leniví. Zastánci zdravého pohybu a komplexního sportovního vyžití se k nám také asi nepřidají. Snad jen možnosti online turnajů jsou to, co v současnosti k šipkám může přilákat lidi, kteří chtějí dělat alespoň něco a měřit si v tom síly. Přeji si, aby se klasické šipky dostaly na olympijské hry.