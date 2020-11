Žijeme díky úsporám, přiznává Jana Dudová z Fitness Live Krnov

Fitcentrum Fitness Live Krnov patří do skupiny malých, s rodinnou atmosférou a také již určitou tradicí. Jeho provozovatelka Jana Dudová má pravidelné zákazníky, kteří si dlouhodobě nacházejí cestu do jejího království. Dá se říci, že všichni se navzájem znají. V současné koronavirové době je ale zavřeno, právě fitcentra patří do skupiny, která trpí nejvíce.

FITNESS LIVE KRNOV ještě v době, kdy se mohlo cvičit. Nyní je kvůli vládním omezením zavřeno. Foto: archiv Fitness Live Krnov | Foto: Deník / VLP Externista

Jana Dudová provozuje svou činnost v prostorách krnovských Městských lázní už deset let. „Fitness se věnuji celý život, objížděla jsem i soutěže. Deset let mám fitko, patřím do skupiny lidí, pro které se koníček stal i prací,“ řekla úvodem Jana Dudová. „Pořádáme veřejné lekce, jsme spíše malé fitko, kde se všichni znají. Máme to postaveno na rodinné atmosféře. S klienty jsme v kontaktu, přiznávají, že cvičení jim chybí,“ doplnila majitelka. Koronavirová pandemie má právě na fitcentra těžký dopad. „Velkým problémem už byla první vlna. Pak přišlo rozvolnění, jenomže letní měsíce jsou slabší. Je doba dovolených, lidé jsou více venku,“ poznamenala dále Jana Dudová. Bezmocné posilovny: Jsme v totálním mínusu. Dočkají se záchrany? Přečíst článek › Pro některá fitcentra je současná situace katastrofická. Jsou taková, která svou činnost musí ukončit. „My zatím žijeme. Ale je to dáno tím, že člověk má něco naspořeno. Na brigádu člověk jít nemohl, protože by přišel o příspěvky od státu. Ty stačily na pokrytí měsíčních poplatků,“ přiznala Jana Dudová. I když svůj podnik musela mít zavřený, tak doma Jana Dudová se založenými rukami neseděla. „Chodila jsem do fitka dělat věci, které v běžném provozu nelze dělat. Došlo třeba i na malování. Chceme, aby se naši klienti u nás cítili co nejlépe,“ prohlásila Jana Dudová. Světlo na konci tunelu by se mělo rozsvítit v pondělí 30. listopadu, kdy by fitcentra mohla otevřít znovu své brány. „Že třicátého otevřeme, je naše tajné přání. Naši stálí návštěvníci se už taky těší. Uvidíme, jak dlouho nám to vydrží, než nás třeba zase zavřou,“ uvedla také Jana Dudová. „Jsme zvědavi, jak velký zájem o cvičení bude, protože před Vánoci budou mít lidé i řadu jiných zájmů, než je třeba cvičení,“ dodala pro Deník Jana Dudová.

