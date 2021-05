Trenér Pavel Tůma vyslal do bojů pětiletého hnědáka Tech Juryho v sedle s Janem Faltejskem. Ti s přehledem vyhráli dostih s dotací 20 000 zlotých. V Polsku nechyběl ani štěpánkovický žokej Marek Stromský, který má ve Dvorcích status tréninkového jezdce a dostihy vesměs běhá pro jiné trenéry. V Polsku největší úspěchu dosáhl se svěřencem trenéra Stanislava Popelky, sedmiletou klisnou Apas Rocka. "Kobyla se vrátila do dostihů po zdravotních problémech. Šla výborně a druhé místo bylo skvělým umístěním,“ pochvaloval si Stromský.

K tomu ještě přidal čtvrtou a jedenáctou příčku. „Hisahito doposud běhal pouze roviny, na překážkách tak měl premiéru. Je to těžko ovladatelný kůň, proto jsme šli zezadu. Čtvrtou příčku, beru jako slušný úspěch,“ přiznal zkušený žokej. „Zklamáním byl pro mě ale Lianel. Loni jsme byli druzí, teď se bohužel zranil a do cíle jsme tak pouze docválali,“ poznamenal Marek Stromský a dodal: „Dostihy měly celkem slušnou úroveň, co ale bylo nepříjemné, bylo počasí. Takovou zimu jsem už dlouho nezažil. Bylo mi docela líto Honzy Faltejska, který měl pád do vody.“