Český squashista Daniel Mekbib po třech triumfech na turnajích PSA v Kanadě poprvé uspěl i na starém kontinentu. Čtvrtý titul vybojoval rodák z Bruntálu v Bratislavě, kde v ryze českém finále porazil v pěti setech ostravského Viktora Byrtuse.

ČESKÉ FINÁLE na turnaji PSA v Bratislavě vyhrál Daniel Mekbib (vpravo), který v pěti setech porazil juniora Viktora Byrtuse. | Foto: Irena Vanišová

„Doufám, že to není můj poslední titul v Evropě. Bylo zajímavé nastoupit do finále proti Viktorovi. Je to důkaz toho, že český squash jde nahoru,“ prohlásil Mekbib po zápase, který trval 66 minut. Výhra ho ve světovém žebříčku posunula na 83. příčku. Předtím se české finále na turnaji PSA hrálo v roce 2008 také v Bratislavě a Jan Koukal v něm porazil Martina Štěpána.