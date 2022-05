OBRAZEM: Červenohorské sedlo i Dlouhé stráně. Cyklisty prověří náročné Jeseníky

/FOTOGALERIE/ Bude to hodně náročné! Mladé cyklisty v letošním Závodě míru do 23 let čeká těžký terén s jesenickými vrcholy, po sedmi letech se do programu vrací i obávaný přejezd Červenohorského sedla. Celkem musí od 2. do 5. června zvládnout 436 kilometrů a 6800 výškových metrů.

Závod míru 2021 cyklistů do 23 let. | Foto: Závod míru U23/Jan Brychta

Nejvýznamnější mezinárodní silniční etapový podnik této věkové kategorie v Česku se jede jako součást Poháru národů a z žebříčku UCI se do něj nominovalo 23 šestičlenných družstev včetně Kanady, Španělska, Itálie či Belgie, což čítá celkem téměř 140 cyklistů. Český tým má účast jako organizátor jistou. „Jsme přesvědčení, že i letos se objeví ve startovní listině někdo z budoucích hvězd,“ říká Leopold König, někdejší úspěšný cyklista a ředitel Závodu míru U23 let. OBRAZEM: Mistryně Evropy na hladké čtvrtce Netoličková slaví životní jubileum Start je tradičně v Jeseníku a obstará ho prolog v ulicích lázeňského města. V úvodní etapě se cyklisté vydají přes Červenohorské sedlo, kde bude na 24. kilometru první horská prémie, do Rýmařova. Další vrchařská prémie je čeká po stoupání podél sjezdovky v Horním Václavově. A před vjezdem do Rýmařova musí ještě zvládnout tři náročné okruhy kolem města. Těžká bude i druhá etapa na trase Bruntál - Dlouhé stráně, náročné stoupání se nově pojede hned dvakrát. Cyklisté se na ně rozjedou na dvou horských prémiích přes Třemešek a Hraběšice. Podívejte se: V Ostravě zářila světová hvězda - Maďar Szabó zaplaval tři rekordy Závěrečná třetí etapa začne i skončí ve městě Jeseník, ale rozhodovat se bude v kopcích. Prvním z nich bude prudký Rejvíz, do cíle se nově pojede od Hvězdy, Vidly a Lyry, například i přes Horské sedlo. V posledním díle se bude bojovat o body v sedmi horských prémiích. Česká reprezentace by měla nastoupit v nejsilnější sestavě za poslední roky. Chybět by v ní neměli Pavel Bittner (vítěz loňské 1. etapy), talentovaný Mathias Vacek (vloni celkově šestý), či další reprezentant do 23 let Jakub Ťoupalík. Konečná nominace bude známá až týden před startem. Trénujete? Český běh žen je za měsíc. Podívejte se, jak to v Ostravě bylo vloni „Je jasné, že když se závod koná na českém území, důvěřujeme domácím jezdcům. Rozhodně by to přitáhlo pozornost diváků a všem udělalo radost,“ přeje si Leopold König. V celkovém pořadí byl z Čechů na pódiu naposledy třetí Michal Schlegel v roce 2017. V minulosti Závod míru do 23 let vyhráli například Slovinec Tadej Pogačar (pozdější vítěz Tour de France), Brit Tao Geoghegan Hart (vítěz Giro d´Italia) nebo Francouz Julian Alaphilippe (dvojnásobný mistr světa na silnici). Matušovič zase válí. Mistr s Baníkem i Spartou střílí góly v okresním přeboru Další velkou cyklistickou akcí v regionu bude 4. až 7. srpna SAZKA Tour, nejprestižnější silniční etapový podnik na českém území. Nově i s vloženým závodem pro hobby sportovce.