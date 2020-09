Vašku, se svým kolegou máte úkoly jasně rozdělené. Vy se věnujete organizační stránce a Štěpán té sportovní. Co je tedy hlavní myšlenkou a cílem Vašeho projektu?

Jedná se nám hlavně o zkvalitnění vzdělávání sportovních trenérů a následné zefektivnění jejich práce s dětmi napříč mládežnickými kategoriemi a sporty na Krnovsku. Důležitou věcí, o kterou bychom se také chtěli pokusit, je obnova nastavení správných hodnot ve sportu s následným přenosem do běžného života v dospělosti. Řeknu to zjednodušeně, rádi bychom z dětí vychovali nejen úspěšné sportovce, ale také dobré lidi. A v tom hrají právě zásadní roli trenéři. Upřímně jsem tuto myšlenku měl již dlouho v hlavě, ale kvůli různým okolnostem, jsem o tom začal vážně uvažovat až ve chvíli, když mě oslovil právě Štěpán. Je to člověk, kterého znám de facto celý život. Vážím si ho a respektuju za to, co spolu se svými nejbližšími kolegy z florbalovém oddílu ORCA dokázal pro krnovské děti udělat. Začali jsme tedy diskutovat a zjistili jsme, že máme na danou věc velmi podobný názor. V tu chvíli jsem si řekl ANO, teď nastala ta správná chvíle a …

Můžete to více rozvést?

Víte, tím, že se odmalička věnuju sportu a nyní mám i své děti, tak si uvědomuju, jaký je rozdíl mezi dobou, v jaké jsme žili a sportovali my a v jaké naše děti. Bohužel dnešní doba je kvůli tlaku na okamžitý výsledek ze strany všech okolo strašně zrychlená a není čas se zastavit, zamyslet se a pokusit se o správné rozhodnutí. Ve výsledku to vypadá tak, že našim dětem ušlapáváme cestu plnou komfortu a děláme vše za ně. Velmi však naše děti podceňujeme. Podle nás je stačí pouze ,,navést“ správným směrem, z dálky je kontrolovat a nechat je se samostatně rozhodnout, i kdybychom věděli, že to není zrovna to správné řešení. Získávají tím na sebejistotě, která se jim ve sportu bude v důležitých sportovních momentech hodit. Správně pak v utkání vyhodnotí jakým způsobem vystřelí, nahraje někomu jinému bude volit jiný tah, aby byl před soupeřem o myšlenku napřed. A to je přesně to, o co nám jde.

Ale jak toho tedy chcete díky Trenérům na Krnovsku dosáhnout?

V první řadě musím říct, že se nejedná o jednorázovou akci zaměřenou pouze na fotbal nebo florbal. Opak je pravdou. Tento projekt je systematický plán akcí, který je sice podle názvu zaměřený hlavně na trenéry, ale rádi bychom do něj také zapojili základní a mateřské školy, funkcionáře klubů, spolků na Krnovsku, rodiče sportujících dětí, kteří se chtějí vzdělávat nebo se případně dozvědět, jak pracovat s dětmi. V poslední době jsem tento plán konzultoval s mnohými lidmi, kteří se pohybují okolo sportu a všichni mě utvrdili v tom, že tento projekt je velmi zajímavý a bude mít svou sílu a smysluplnost. Momentálně máme připravené akce až do léta 2021.

Na co se v nejbližší době můžeme v Krnově těšit?

Bohužel díky posledním dění okolo fenoménu jménem coronavirus jsme byli nuceni z pochopitelných důvodů naši nejbližší akci odložit na 28. září 2020. Zaměření je však dané a to na praktickou ukázku tréninkové jednotky pro jednotlivé kategorie přípravek, žáků a dorostu. Tzn. jak si připravit trénink, co by měl obsahovat, jeho samotné vedení. Lektory budou trenéři OFS Bruntál p. Kamil Furik a OFS Opava p. David Steffek z projektu Grassroots. Jedná se o trenéry mládeže jednotlivých okresů, kteří se věnují pod Fotbalovou asociací ČR rozvoji fotbalu v neprofesionálních oddílech a jejich mládeží. Další zajímavou akcí bude 16. listopadu přednáška pro nás na velmi důležité téma a to ,,Jak neubližovat, ale pomáhat“. Důležitost vzájemné spolupráce mezi hráčem, rodičem a trenérem. Vše pod vedením jednoho z nejvýznamnějších lektorů a mentálních koučů v ČR. Na jaře 2021 budeme dále pokračovat se zajímavými akcemi.

Nezbývá se zeptat, jakým způsobem budou akce financovány?

Tady bych velmi rád poděkoval panu starostovi města Krnova p. Hradilovi, kterému jsme celý projekt představili a který nám vyjádřil svou důvěru a plnou podporu. Informoval nás také o možnosti využití fondu města určeném na vzdělávání trenérů na Krnovsku. Momentálně však musím říct, že na to, jaký je plán akcí, není naším smyslem neuváženě čerpat peníze města. Spíše naopak. Rádi bychom pracovali efektivně, vše musí být promyšlené a dávat smysl. Je nám však velkou ctí, že i přes to jsme se domluvili, že projekt Trenéři na Krnovsku bude veden pod záštitou města Krnova. Za což mu velmi děkuji. Rád bych také zmínil, že vstup pro všechny námi pořádané akce bude zdarma. Máme v hlavě ještě myšlenku případně zavést dobrovolné vstupné, které bychom na konci roku věnovali na dobrou věc. Ale to může ještě téma diskuze.

Kde se můžeme o Vás a Vašich aktivitách dozvědět?

Hlavní zdroj informací bude na sociální síti Facebook ve skupině Trenéři na Krnovsku, kde se dozvíte veškeré informace o aktuálním dění a o všech připravovaných akcích. Případně nám můžete napsat své kontakty na Facebook nebo Instagram, kde máme pod svými jmény soukromé účty. Ti, kteří nemají ani tuto možnost, tak stačí se zúčastnit jedné z akcí nebo nám jednoduše napsat email a budeme Vám informace zasílat tímto způsobem.

Co by jste závěrem chtěl lidem vzkázat, případně jak je nalákat?

Jsme soudní a víme, že nelze čekat zázraky hned. Ale chceme se pokusit díky velmi zajímavých akcím podpořit případně změnit myšlení náš všech v práci s mládeží tak, abychom si mohli v jejich přechodu do dospělosti říct, ANO, dali jsme jim dobrý základ do života nejlépe jak dovedeme. A to si myslíme, že lepší společný cíl mít ani nemůžeme.

Vizitky

Václav Sigmund

Bydliště: Hradec nad Moravicí, původem z Krnova

Věk: 35let

Rodinný stav: ženatý, 2 děti

Povolání: Obchodní manažer

Oblíbené sporty: Fotbal, basketbal

Pozice ve sportu: fotbalový trenér SFC Opava U7, U8, pořadatel charitativních projektů (dětské dny, internetové aukce dresů), sportovních událostí (exibice se slavnými osobnostmi, turnaje).

Štěpán Lhoťan

Bydliště: Krnov

Věk: 32let

Rodinný stav: ženatý, 2 děti

Povolání: Trenér

Oblíbené sporty: Florbal, hokej, házená, fotbal

Pozice ve sportu: šéftrenér florbalového oddílu FBC ORCA Krnov, trenér regionálního výběru Moravskoslezského kraje starších žáků, Asistent trenera v reprezentaci U17, člen Sportovní komise města Krnova