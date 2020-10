„Byl to vrchol neobvyklé sezony, která má i svá pozitiva, měl jsem víc času na trénování,“ svěřil se devatenáctiletý český reprezentant z KPS Ostrava. Už v červenci zaplaval v Budapešti nejrychlejší letošní české časy v dlouhém bazénu na 50 a 100 metrů volný způsob.

Nepostrádal jste častější konfrontaci s domácími a zahraničními plavci?

Každý to má jinak. Až tak moc mi to nevadí, ale teď už mi závodění chybělo a jsem rád, že to ve Skopje takhle vyšlo. Mohl jsem se připravit a zaplavat osobáky. S časy jsem nadmíru spokojen.

Osobní rekordy jste překonal na svých nejoblíbenějších tratích 100 a 200 metrů volný způsob. Šlo o velké zlepšení?

Na stovku to bylo o nějaké tři desetiny, ale na dvoustovce jsem ho překonal o 1,2 sekundy. To je docela dost, ve vodě by to mohly být tak dva metry. Z toho jsem byl moc šťastný, zaplaval jsem nejrychlejší letošní čas v České republice. Na stovce i padesátce jsem druhý za plzeňským Janem Šeflem.

Mistrovství Evropy a světa byla přeložena na příští rok. Stačily by vám časy ze Skopje na splnění limitů?

Dosáhl jsem je v krátkém pětadvacetimetrovém bazénu a všechno, co se bude plnit příští rok, je v padesátce. Není to měřítko, ale ukázalo mi to, že jsem na tom dobře. Těším se na příští sezonu a dlouhý bazén. Dám do toho všechno a uvidíme, co se z toho vyklube.

Sezona v krátkém bazénu už skončila, nebo vás čeká ještě nějaký závod?

Ve Skopje nastala taková nemilá situace, že jeden člen našeho týmu byl pozitivní na covid. Teď jsme všichni v karanténě, v pondělí jdeme na testy a ti, kteří budou negativní, hned v úterý odjedou do Zakopaného v Polsku. Bude to kvalitní soustředění reprezentace ve vysokohorském prostředí. Ve druhé polovině listopadu bychom se měli vrátit do Česka a pak odletět na soustředění na Lanzarote. To jsou plány, všechno ale bude záležet na momentální situaci.