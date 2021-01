Velký úspěch slaví bruntálské karate. Filip Dvořák vybojoval na konci roku v Pardubicích titul mistra republiky. Na medaile ale dosáhli i jeho oddíloví kolegové. Juniorka Adéla Matušková brala stříbro a Nela Brázdilová bronzovou medaili.

Bruntálský Filip Dvořák se stal mistrem republiky | Foto: Deník / VLP Externista

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci byla Českému svazu karate udělena výjimka Ministerstva zdravotnictví ze zákazu konání amatérských sportovních soutěží. Se zpožděním se tak během dvou dnů mohlo uspořádat v Pardubicích mistrovství republiky. Pro české karatisty to byla vrcholná akce tohoto nelehkého roku. Všichni trenéři, závodníci, rozhodčí i organizátoři museli být před vstupem do haly otestováni. Kvůli složité situaci bylo nutné soutěž rozdělit do dvou dnů a závodilo se pouze v kategoriích dorostenců a juniorů, seniorů do 21 let (U21). Mezi zúčastněnými bylo i pět zástupců z Klubu karate-dó Bruntál, kteří si nominaci mezi osmičku nejlepších vybojovali v národních pohárech.