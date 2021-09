V této kategorii už startovaly na Velké ceně Jižního Města Prahy v hlavní soutěži. Katce se ze skupiny nepodařilo postoupit a v soutěži útěchy skončila v semifinále. Veronika šla ze skupiny jako druhá a v prvním kole měla Jaroňovou ze Sparty Praha. První set prohrála, pak ale začala soupeřku přehrávat v útoku, a zvítězila 3:1. Ve druhém kole však nestačila na turnajovou jedničku Helenu Sommerovou a obsadila výborné 5.- 8. místo. Ve čtyřhře se bruntálská děvčata dostala do semifinále. Tam ale nestačila na první nasazený pár a odvezla si bronzové medaile.

Stolní tenistky z Bruntálu se předvedly i ve vyšší kategorii, a to U 19 na turnaji STEN MARKETING Open. Obě byly nasazeny v divizi B, Veronika jako jednička. V této divizi startují hráčky od pětadvacátého místa žebříčku ČR. Katka Ďuláková startovala v divizi B a svou skupinu vyhrála. Ve čtvrtfinále však nestačila na Janků z Lomnice a obsadila tak 5.- 8. místo. Protože se několik hráček z divize A omluvilo, postoupila Veronika Mazalová do hlavní soutěže ( divize A). Tam překvapila a vyhrála svou čtyřčlennou skupinu i když zde hrála se staršími hráčkami. Nebylo to však jednoduché a musela dva zápasy otáčet z nepříznivého stavu 0: 2. V prvním kole také prohrávala 0:2, ale i tento duel se jí podařilo po změně taktiky otočit a zvítězit 3:2. O postup do semifinále potom jednoznačně přehrála Handlovou ze Sparty Praha 3: 0. Semifinále s Koďouskovou, pozdější vítězkou turnaje, však již z časových důvodů neodehrála a obsadila výborné 3. místo.

V divizi A odehrála Mazalová taky soutěž čtyřher. Tam spolu s Lošťákovou z Havlíčkova Brodu obsadily bronzovou příčku. Také zde semifinále z časových důvodů nestihly odehrát.