Kateřina s Lenkou startovaly také v kategorii starších žákyň. Podle očekávání se probojovaly do finále, ve kterém byla nakonec šťastnější Lenka, která se stala Krajskou přebornicí. Brzy se rozjedou také dlouhodobé soutěže dospělých. Hráči TJ Olympia budou startovat v Krajském přeboru II. třídy Olomouckého kraje a v Regionálním, přeboru mužů Bruntál.

Obě bruntálská děvčata se představila v dorostenkách. Kateřina se probojovala až do finále, ve kterém podlehla Lence Gluckové z pořádajícího oddílu a skončila stříbrná. Veronika, která v semifinále podlehla pozdější vítězce nakonec brala bronz, když v souboji o bronz porazila Kristýnu Slavíkovou, hájící barvy Vrbna pod Pradědem.

Stolní tenisté Olympie Bruntál se představili na krajských přeborech v Moravském Berounu. Do akce šli Veronika a Jiří Mazalovi. Vedle nich také nová akvizice Kateřina Ďuláková, která do Olympie přestoupila z Přerova. Tato stolní tenistka nakonec vyhrála krajský titul.

