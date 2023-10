Velkou sportovní událost bude hostit v sobotu 7. října Bruntál. Sportovní klub TJ Olympia ve spolupráci s městem pořádá již jednapadesátý ročník Večerního běhu Bruntálem. Hlavním dějištěm akce bude Náměstí Míru.

Večerní běh Bruntálem se hlásí o slovo | Foto: Deník/VLP Externista

Do akce půjdou všechny věkové kategorie, a to v pořadí:15.00: děti do 5 let (2018 a mladší) – 100 metrů. 15.05: benjamínci chlapci (2016 – 2017) – 250 metrů. 15.10: benjamínci dívky (2016 – 2017) – 250 metrů. 15:20: nejmladší chlapci (2015, 2014) – 500 metrů. 15.30: nejmladší dívky (2015, 2014) – 500 metrů. 15.40: přípravka chlapci (2013, 2012) – 500 metrů. 15.50: přípravka dívky (2013, 2012) – 500 metrů. 16.00: mladší žáci (2011, 2010) – 1000 metrů. 16.10: mladší žákyně (2011, 210) – 1000 metrů. 16.20: starší žáci (2009, 2008) – 1500 metrů. 16.30: starší žákyně (2009, 2008) – 1500 metrů. 16.40: závod štafet přípravek (mix 2 děvčata, 2 chlapci). 17.00: kondiční běh (nesoutěžní běh na 1,5 km pro zdraví, pro všechny věkové kategorie, rodiny s dětmi, maminky s kočárkem, senioři a všichni milovníci pohybu. Hlavní závod: 17.30: ženy, muži, mix štafet žactva.