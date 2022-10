„První poločas určitě nepatřil do kategorie ideálních, ale potom jsme s estonskou hrou srovnali a začali hrát vlastní házenou. Půle o čtyři, mělo to být o víc, ale pak jsme šlapali, jak jsme měli a nakonec jsme zaslouženě o osm vyhráli,“ těšilo gólmana německého Kielu.

Je na souhře cítit, že je teprve začátek sezony?

Pár měsíců jsme se neviděli a návyky z klubu jsou jiné, než v reprezentaci. Samozřejmě si to musí sednout, to je taková ohraná hláška, ale je to tak. Na začátku bylo vidět, že nám ten motor trochu dřel, ale pokud si to sedne, jak si všichni představujeme, tak by naše hra mohla vypadat jako ve druhém poločase i v následujících zápasech.

Co jste říkal na prostředí hokejové haly?

Trochu zima. (směje se) Ale to se dá čekat, když pod palubovkou je led. Každopádně přišli diváci, bylo plno, tím se oteplilo a lidi byli perfektní. Vždycky, když hrajeme v Česku, tak plný dům je hnací motor. Za to bych lidem chtěl poděkovat. Fantastická atmosféra.

Dva body tedy máte, v neděli vás čeká venku Izrael. Jakou máte zkušenost s tamní házenou?

Já tam nehrál asi osm let, ale doma bude určitě nepříjemný. Musíme zregenerovat, zanalyzovat soupeře, pořádně se připravit, budeme mít videa, a pojedeme tam vyhrát.

Jak se vám líbí nově v Kielu?

Perfektní. Je to úplně jiný házenkářský svět. Je vidět, že Kiel je Mekka házené, takže si to každý den strašně užívám. Můžu trénovat s nejlepšími hráči, ve vyprodané aréně před deseti tisíci diváky. Fantazie, která nutí člověka se zlepšovat a dostat se na úroveň svých spoluhráčů. Chci, aby to trvalo, co nejdéle.

Jiné je to asi i z pohledu tlaku na výsledky, že?

Samozřejmě. Člověk ale má už nějaké zkušenosti a léta. Nechci říkat, že je tlak všude stejný, ale je všude. Kiel je zvyklý vyhrávat titulu, ale já tam s tím šel, že chci také vyhrávat. Jsem si toho vědom a určitě budeme dělat vše pro to, abychom vyhráli co se dá.

V čem je výhodné, že máte za trenéra Filipa Jíchu?

Zatím nevím, asi v ničem. Filip je prostě trenér, šéf, který co řekne, to platí. Byli jsme spoluhráči v reprezentaci, z čehož vyplývá, že se známe, ale to je všechno. Tím to hasne.

Spoluhráči nevtipkují, že máte protekci?

Vůbec. Zatím jsem nic nezaznamenal, a myslím, že to tak ani nebude.