Boxerský svátek bude hostit Bruntál. V místní tělocvičně totiž proběhne republikový šampionát. Ten bude trvat od pátku 15 března až do neděle 17. března. Do akce jde také krnovský boxer Šimon Peňáz. A rozhodně není bez šancí na úspěch.

Na Šimona Peňáze čeká republika | Foto: Se souhlasem Jaroslava Morbitzera

Člen Box Clubu SÚS boxing Krnov se představí v kategorii kadetů, a to ve váze do 63 kg, kde na něj čeká slušná konkurence. „Do této kategorie je přihlášeno osm boxerů z Čech a Moravy. Nebude to jednoduché, věříme si ale,“ řekl Šimonův trenér Jaroslav Morbitzer. Krnovská naděje se na šampionát poctivě připravovala. „V rámci přípravy jsme využili možnost si zatrénovat v boxerském klubu Odra Opole, kde si Šimon Peňáz s boxery jeho věkové kategorie zaboxoval,“ dodal trenér.

Program mistrovství: Pátek 15. března – vyřazovací boje (začátek 15.00), sobota 16. března – semifinálové boje, neděle 17. března (9.45 nástup dvojic. 10.00 finálový souboj)