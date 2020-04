Nejúspěšnější část své kariéry prožil basketbalový pivot v Opavě. Slezanům rodák z Krnova velel i z pozice kapitána, patřil ke klíčovým mužům jak Klapetkovy, tak Czudkovy sestavy. Profi kariéru ukončil před třemi lety. Vrátil se do rodného Krnova, nicméně ve městě pod Cvilínskou věží nevydržel, aktuálně hraje druhou ligu za Valašské Meziříčí.

JAKUB BLAŽEK hraje aktuálně za Valašské Meziříčí. | Foto: Deník / František Géla

„Basket mě stále baví, stále mě naplňuje, svým způsobem jsem na něm závislý,“ přiznává Jakub Blažek. Ač to vypadalo, že kariéru dohraje v rodném Krnově, tak je nakonec vše jinak. „Dostal jsem nabídku z Valašského Meziříčí, musím přiznat, že mě zaujala, domluvili jsme se,“ přiznává s úsměvem. Na Valašsku bude působit i v dalším ročníku. „Nechci ještě končit, zdraví drží, a to je důležité. Do Valmezu to mám hodinu autem,“ konstatuje bývalý ligista, který má na kontě téměř pět stovek startů v nejvyšší soutěži.