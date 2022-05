České jedničky na jejím začátku prohrávaly 0:4, ale manko dokázaly srovnat na 13:13. „Přece jenom se daleko snáz dotahuje, když vám všichni kolem fandí. Zkusili jsme trochu víc přiriskovat servis,“ přiblížil Ondřej Perušič činnost, díky níž se Češi dostali do koncovky.

„Pak už to bylo o pár detailech. Nechci říct štěstí, ale o pár míčích, které jsme my vyřešili hůř a oni líp,“ dodal Perušič. „Mrzí nás to, ale musíme to hodit za hlavu a snažit se z toho ponaučit do dalšího zápasu,“ doplnil svého parťáka z písku Schweiner.

Jejich dalšími soupeři v základní skupině A jsou v pátek od 10.10 hodin Italové Carambula a Rossi a od 17.20 hodin Španělé Herrera a Gavira, kteří ostravský turnaj vyhráli v roce 2018, ale letos si účast v hlavní soutěži museli vybojovat v kvalifikaci.

„Carambula a Rossi mají specifický styl hry hodně založený na dobré technické vybavenosti, spoustě různých variant útoků, signálů, rychlosti a poměrně dobrém systému obrany. Proti nim se mi nehraje úplně dobře,“ přiznal se Perušič.

A co Španělé? „Už víc než dekádu předvádí, že jsou opravdu nejlepší tým na světě. Kvalifikovali se přes Švédy, kteří vyhráli poslední turnaj. I po dvanácti letech společného hraní dokazují, že jsou výborní,“ konstatoval Schweiner.

Do čtvrtfinále turnaje postoupí z každé skupiny dva nejlepší páry. „Nezbývá než zítra dvakrát vyhrát a pak věřit, že skupina bude zamotaná,“ naznačil Perušič, jak by se to mohlo podařit.

„Ostrava je domácí turnaj se skvělou atmosférou, pravidelně jsme tady hráli dobře, diváci nás ženou dopředu. Když už tedy někomu čelit, tak právě v Ostravě,“ připomenul Perušič jejich minulé starty. České jedničky pod vysokými pecemi skončily dvakrát druhé (2019, 2021) a jednou čtvrté (2018).

Ve čtvrtek zasáhli do turnaje i Jakub Šépka a Tomáš Semerád. Čeští mladíci s divokou kartou ve skupině D podlehli brazilskému páru Andre a George 0:2 (-17, -18).