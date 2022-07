Devátého ročníku Mezinárodního mistrovství závodů automobilů do vrchu, který byl spojený s Mistrovstvím České republiky, Maverickem Hill Climb Czech a Českou trofejí, se mezi téměř stovkou závodních automobilů objevili také místní závodníci. Na trať vyjeli také Martin Pleva se Škodou 100, Michal Kašák s Opel Astra a Pavel Konfal s Opel Kadettem. Všichni tři závodili v dresech pořádajícího vrbenského automotoklubu.

Na automobilové závody do Vrbna přijeli jezdci nejen z celé České republiky, ale také zahraniční. Náročnou trať na Vrbensku nejlépe zdolával Petr Trnka, který vyhrál letošní ročník Vrbenského vrchu. „Mistrovství ČR bereme jako přípravu na evropské závody, proto jsme se chystali jako na každý jiný závod. Přijeli jsme naší Normou M 20 FC s třílitrovým motorem. Závod probíhal v pohodě. Sobota trochu vázla, protože bylo dost havárek. V neděli už to bylo super. Trať byla skvěle připravená a vše rychle odsýpalo,“ pochlubil se vítěz Vrbenského vrchu 2022 Petr Trnka.

„Závody ve Vrbně máme rádi a jezdíme tu pokaždé, když se organizují. Jako tým KOMVET racing jsme zde servisovali tři auta – Mcf1 Evo Komvet, Normu M20F EVO a Mitsubishi Evo Komvet, a to s jezdci Davidem Komárkem, Jiřím Špalkem a Kristýnou Fillovou. Trať je výborná, rádi se zde vracíme,“ doplnil další ze závodníků, David Komárek.

Automobilový sport je atraktivní také pro ženy. Za volant závodního Fordu usedla například Tereza Machová. „Na závody jsme se připravovali na motokárách. Najížděli jsme si trať. Bohužel jsme tedy neměli pořádné auto, tak jsme to najíždění trati museli zvládnout s Fordem transit. Samotné závody jsem jela s Normou F 20. Závody se nakonec vydařily. S časy jsem spokojená. Každá jízda byla o něco lepší, takže nakonec je všechno dobrý,“ pochvalovala si Vrbenský vrch Tereza Machová.

Letošní automobilové klání obohatil kulturní program u hasičské zbrojnice. „Akce se náramně vydařila. Přišli nejenom Vrbeňáci, ale i lidé z blízkého okolí a účastníci Vrbenského vrchu. Program byl zajímavý. Zahráli nám Abba revival, Kabát revival a večer si mohli účastníci zatančil s DJ na diskotéce,“ přiblížila ředitelka Kulturního, informačního a vzdělávacího centra ve Vrbně pod Pradědem Pavla Müllerová.

„Jsme rádi, že se u nás uskutečnila tato akce. Je to v rámci podpory cestovního ruchu a jedná se o velkolepou událost. Nebylo to vůbec jednoduché, ale Vrbenský vrch se povedl. Byl to úspěšný víkend a rádi vás tu vždy uvidíme,“ pozval veřejnost na Vrbensko starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec.

Pro organizátory byl celý víkend velmi náročný, protože závody komplikovaly nehody automobilů. „Pro mě to byl nejtěžší víkend v závodní historii, co jezdím, a to i v pořádání závodů. Co se odehrálo v sobotu s haváriemi bylo výjimečné. Běžně se nestává, že se stane 10 nehod za jeden den, tudíž jsme nestihli odjet základní program, který jsme dojížděli v neděli. Neděle proběhla na výbornou a celá akce nakonec dopadla velmi dobře,“ v závěru dodal hlavní pořadatel Martin Pleva z Automotoklubu ČR ve Vrbně pod Pradědem.

Zdroj: STA Bruntálsko