V nedávno skončené atletické sezoně se zástupci bruntálské Olympie představili také na přeborech mladšího, staršího žactva a dorostu a Mistrovství Moravy a Slezska. Ty se konaly ve Frýdku – Místku, Opavě a v Uherském Hradišti a Olomouci. Ani tady se neztratili. Domů si přivezli dvě medaile a pět osobních rekordů.

Olympia Bruntál | Foto: Externista

Do bojů zasáhla také tři děvčata, a to Viktorie Kociánová, Stella Strohnerová a Nela Pavlicová, pro které šlo o první zkušenost, neboť věkem patřila ještě do kategorie přípravek.