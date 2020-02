Předprodej na koncert roku 2020 začíná na Vvalentýna

V pátek na Valentýna spouští Kofola music club předprodej na největší zahraniční pecku roku: ELO – The hits of the ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA & Phil Bates band ALL OVER THE WORLD – TOUR 2020. Čekají nás největší hity z éry Electric Light Orchestra ELO z pera hudebního génia Jeffa Lynne.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Roman Cichocki