Dárek v krabici od bot

Akce Krabice od bot probíhá od 25. listopadu do 8. prosince ve střediscích Slezské diakonie. Zapojit se do ní můžete tak, že libovolný dárek zabalíte právě do krabice od bot a odnesete jej na sběrné místo.

Ilustrační foto | Foto: Archiv akce