Výstava domácího zvířectva je připravena od pátku 25. do neděle 27. září ve Vrbně pod Pradědem. Připravila ji tamní organizace Českého svazu chovatelů.

ilustrační foto | Foto: archiv

K vidění budou nejrůznější plemena králíků, drůbeže, okrasných a užitkových holubů včetně holubů poštovních. V expozici okrasného ptactva návštěvníci uvidí andulky, papoušky a hrdličky. Výstava bude otevřena v pátek 25. září od 14 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin.