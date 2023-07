U tonoucího dítěte zasahovali záchranáři v bazénu wellness centra v Bruntále. Čtyřletého chlapce převážel vrtulník ve vážném stavu do nemocnice v Ostravě.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Janeček

Dítě bylo zřejmě několik minut pod vodou, než jej vytáhli. Při příjezdu záchranářů byl hoch v přímém ohrožení života.

Informaci o tonoucím dítěti přijali na operačním středisku v pondělí 17. července před sedmou hodinou.

Na pomoc byla ihned vyslána lékařské posádka a následně také vrtulník letecké záchranné služby.

Wellness centrum v Dukelské ulici v BruntáleZdroj: Deník/Karel Janeček"Čtyřletý chlapec měl být podle informací, které mají záchranáři k dispozici, několik minut pod hladinou, než byl z vody vytažen. V době příjezdu posádek ZZS jevil známky poruchy vědomí, jeho dýchání selhávalo a byl v přímém ohrožení života. Záchranáři zajistili vstup do kostní dřeně, zahájili podávání léků a infusních roztoků. Lékař provedl intubaci dýchacích cest pacienta a připojil jej k přístrojem řízenému dýchání. Vrtulník dítě přepravil do ostravské Fakultní nemocnice, kde byl ve velmi vážném stavu předán do péče lékařů urgentního příjmu," popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

"Mohu potvrdit, že v pondělí 17. července došlo v rekreačním bazénu Wellness centra Bruntál k tonutí malého chlapce. V tuto chvíli je věc v šetření, spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a poskytujeme jim součinnost," uvedl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek s tím, že v této fázi šetření město nebude průběh nešťastné události podrobněji komentovat.

Plavecký, relaxační i dětský bazén

Wellness centrum na Dukelské ulici v Bruntálu má pětadvacetimetrový plavecký bazén i dětský bazén rozdělený na mělkou a hlubší část s vodním hřibem a skluzavkou. Tam se hloubka vody pohybuje od 10 do 60 cm.

V relaxační části jsou také vířivky a členitý rekreační bazén s vodními a vzduchovými atrakcemi, které jdou rozmístěné po celé ploše bazénu. Venkovní část tvoří divoká řeka a stometrový tobogán.

Muž utonul, když chtěl překonat rekord

Případ tonutí se zde naposledy odehrál 20. května 2011. Nešťastnou dohru tehdy v bruntálském wellness centru utonul čtyřiačtyřicetiletý muž, když se pokoušel vydržet pod vodou co nejdéle to jen šlo. Záchranáři ho pak půl hodiny oživovali. I přes rychlý příjezd lékaře, transport do nemocnice a neustálou péči zdravotníků muž po několika zemřel.

Tragická událost začala tím, že se muž v bruntálském bazéně pokoušel překonat osobní rekord v době, kterou vydrží na nádech pod vodou. Nebyl to dobrý nápad. Jeho bezvládného těla pod hladinou si až po nějaké době všimli ostatní návštěvníci bazénu. Ihned přivolali záchranáře a sami bezmála utonulém poskytovali až do jejich příjezdu laickou první pomoc.

Lékař byl na místě do pěti minut a dalších třicet minut pak záchranáři muže oživovali, což se jim nakonec podařilo. Situace se ještě jednou zkomplikovala před samotným převozem, když muži opět přestalo srdce v sanitce bít. Ale i s tím si záchranáři poradili.

„Muž byl nakonec přepraven na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice v Krnově, jeho stav v době předání zůstával velmi vážný,“ vylíčil peripetie záchrany mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

I přes veškerou snahu a intenzivní péči lékařů však muž po několika dnech v krnovské nemocnici 26. května 2011 zemřel. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti proti neznámému pachateli. Kriminalisté se tehdy při vyšetřování zaměřili hlavně na to, zda na smrti tohoto plavce nemají případně svůj podíl také lidé, kteří se pohybovali na místě neštěstí.