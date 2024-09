Vjíždět do míst poškozených po povodních i přes zákaz se nevyplácí. Přesvědčil se o tom ve středu 18. září řidič ve Vrbně pod Pradědem.

Ten kolem poledne skončil v trhlině na silnici do místní části Železná, kam je zakázáno jezdit. „Při příjezdu na místo policisté zjistili, že se osobní vozidlo s řidičem nachází v trhlině velmi poškozeného mostu. Jednalo se o komunikaci, kde je zákaz vjezdu, a to z důvodu poškozeného mostu a komunikace kvůli povodni. Zákaz vjezdu byl viditelně umístěn, avšak řidič dopravní značení nerespektoval a do místa vjel. Ohrozil nejen život svůj, ale i ostatních,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Dodala, že policie opakovaně upozorňuje, aby lidé respektovali dopravní značení v rizikových úsecích a pokynů složek inttegorvaného záchranného systému.