Podívejte se na video ze zásahu hasičů

Zdroj: Youtube

Při příjezdu první jednotky bylo vozidlo již v plamenech. Hasiči nasadili na likvidaci požáru jeden vodní proud. Jelikož se řidička dostala z vozidla před příjezdem hasičů sama a měla lehčí zranění, poskytli jí hasiči, do příjezdu záchranné služby, ošetření a následně ji předali do péče zdravotníků, kteří řidičku převezli do nemocničního zařízení.

VIDEO: Muž v Porubě kradl peněženky, peníze utrácel pro sebe a pro kocoura

Požár se podařilo dostat pod kontrolu během pěti minut. Dalších 20 minut zabrala hasičům likvidace požáru. Po uhašení požáru předali hasiči místo Policii ČR, která provedla šetření vzniku nehody. Nehoda a následný požár předběžně napáchal škodu za 200 tisíc korun.