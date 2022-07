Mezi Vrbnem a Suchou Rudou o víkendu neprojedete, startuje Vrbenský vrch

Pacient byl zajištěn krčním límcem, uložen do podtlakové matrace, záchranáři zajistili žilní vstupy a podali léky. Následně jej letecky přepravili do ostravské Fakultní nemocnice. Předán byl do péče týmu tamního urgentního příjmu.

Záchranáři zasahovali v Moravskoslezském kraji od začátku prázdnin již u desítky pádů z výšek s různě závažně zraněnými. Mezi nejčastějšími příčinami jsou právě pracovní činnosti, stejně jako sběr ovoce ze stromů. Na místě je proto varování a výzva k opatrnosti…