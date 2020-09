Zdravotnická záchranná služba zasahovala v úterý 22. září u dopravní nehody motocyklisty na Bruntálsku. Havárie byla krajskému operačnímu středisku nahlášena ve čtvrt na šest v podvečer a operátoři na místo události, poblíž obce Horní Václavov, vyslali pozemní týmy ze základen v Rýmařově a Bruntálu. Na pomoc vzlétl také vrtulník LZS z Ostravy.

"Záchranáři muži zavedli dva žilní vstupy, kterými začali podávat léky a infuzní roztoky. Pacient byl uložen do podtlakové matrace, a zajištěn krčním límcem. Posádky zajistily jeho tepelný komfort, podaly kyslík a připravily muže na transport do nemocnice. Letečtí záchranáři poté provedli šetrnou přepravu na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Ostravě," popsal mluvčí morvaskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Podle policejních informací byl sedmadvacetiletý muž z Olomoucka a jel na motocyklu značky Kawasaki ZX6 Ninja. "Při průjezdu pravotočivou zatáčkou přejel do protisměru, a to až za levý okraj komunikace, kde narazil do ocelového svodidla. Vlivem toho byl vymrštěn ze svého stroje do přilehlé silniční příkopy, kde zůstal ležet," popsal mluvčí policie Roman Černohorský.

Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na 50 tisíc korun.