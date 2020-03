V souvislosti s vyhlášením plošných karanténních opatření většinou slyšíme co všechno už nefunguje. Ve Městě Albrechticích hasiči a záchranáři dokázali, že navzdory všeobecné karanténě fungují na jedničku.

Posádky záchranářů dostaly v pondělí 16. března v 9 hodin zprávu o velmi vážné dopravní nehodě u Města Albrechtic v Hyničicích. Dispečeři hasičů po 11. hodině dostali zprávu, že mezi Vraclávkem a Burkvízem hoří lesní paseky. Vichřice vyvrátila strom na vedení vysokého napětí a stržené dráty pod proudem zapálily lesní hrabanku.

K havárii osobního auta v Hynčicích ihned vyjela posádka rychlé zdravotnické pomoci z Města Albrechtic a současně byl vyslán vrtulník Letecké záchranné služby z Ostravy. Ukázalo se, že muž ve věku čtyřiačtyřiceti let narazil autem do betonového sloupku. Poté sjel mimo silnici, spadl z mostu do řeky a zůstal zaklíněný uvnitř.

"Pomoc postiženému začali záchranáři poskytovat ještě před jeho vyproštěním. Zasahující lékař následně zjistil poranění hlavy a končetin. Pacient jevil známky šokového stavu. Bylo nutno uvést jej do umělého spánku, zajistit intubací a převést na řízenou ventilaci. Muž byl převzat na palubu vrtulníku a letecky transportován na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice," uvedl k případu mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

"Suzuki Swift skončil v potoce. Hasiči museli zraněného zaklíněného řidiče opatrně vyprostit ze značně zdemolovaného auta a z ledové vody. Pak i vozidlo," informoval mluvčí hasičů Petr Kudela s tím, že po boku profesionálů ze stanic Krnov a Bruntál zasahovala také jednotka dobrovolných hasičů Město Albrechtice.

Hasičům z Města Albrechtic, kteří muže z auta vyprostili, pokračovala služba dalším dramatickým zásahem. Jejich nasazení ocenila starostka Města Albrechtic Jana Murová.

"Velké poděkování patří všem složkám hasičských jednotek, zejména SDH Město Albrechtice, za oba výjezdy. Za záchranu života řidiče, který zůstal zaklíněný v autě s obličejem ve vodě. Zároveň zvládli obrovský požár lesního porostu na Burkvíze. Hasiči se nejprve namočili v ledové vodě a poté v mokrém oblečení bojovali celý den s ohněm. Ne každý by byl ochotný v takových podmínkách nastavovat svůj život. Zásahy byly velmi náročné. Mnozí hasiči mají drobné popáleniny a u jednoho došlo k těžšímu zranění," informovala občany Jana Murová s tím, že si záchranné složky naše poděkování zaslouží zejména v kontextu mimořádných opatření.

Požár mezi Burkvízem a Vraclávkem způsobila vichřice, když poryvem vyvrátila strom na vedení vysokého napětí. "Silný vítr znepříjemňoval celý zásah a rozšiřoval plochu, kterou museli hasiči prolévat. Hasiči museli pokácet několik nebezpečných stromů, další jim padaly na místo zásahu. Předběžná škoda byla odhadnuta na 200 tisíc korun. Do oblasti poblíž Vraclávku vyjely dvě profesionální jednotky ze stanic Krnov a Bruntál. Společně s nimi zasahovalo osm jednotek dobrovolných hasičů – Město Albrechtice, Slezské Rudoltice, Krnov, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Osoblaha, Jindřichov a Horní Benešov," doplnil mluvčí hasičů Petr Kudela s tím, že hořela především velká paseka s hrabankou, pařezy a mladými stromky.

Požár se podařilo uhasit až v pondělí večer. Při zásahu se zranil na ruce dobrovolný hasič z Města Albrechtic.

"Během požáru na Burkvíze vyčerpali hasiči obrovské množství vody. Z toho důvodu teče na některých místech ve městě zakalená voda či někde neteče vůbec. Služby obce Město Albrechtice situaci aktivně řeší. Omlouváme se za komplikace," vzkazují albrechtičtí vodohospodáři, že také oni jsou navzdory mimořádným opatřením neustále v pohotovosti.