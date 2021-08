Po tři čtvrtě na pět přijali operátoři tísňové volání z Rýmařova, místní části Jamartice. Nahlášen byl střet motocyklisty s dodávkovým vozidlem. Na místo události vyjely nejbližší pozemní týmy rendez-vous a RZP, k zásahu vzlétl také ostravský vrtulník letecké záchranné služby.

"Dvaačtyřicetiletý muž byl po kolizi v bezvědomí a přímém ohrožení života. Zasahující lékaři u něj zjistili mnohočetná poranění, a to v oblasti hlavy, břicha, horních i dolních končetin," popsal mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Pacienta bylo nutno zaintubovat a převést na přístrojem řízené dýchání, uložit jej do vakuové matrace, zajistit krčním límcem a zahájit podávání léků. Po provedených opatřeních byl v kritickém stavu transportován letecky do Fakultní nemocnice Olomouc a předán do péče týmu tamního urgentního příjmu.

Jen o tři minuty později vyjížděla jiná posádka ZZS MSK k nehodě motocyklisty poblíž obce Vidly, rovněž na Bruntálsku. "Pětapadesátiletý muž si pádem ze stroje přivodil středně těžké poranění horní a dolní končetiny. Transportován byl k dalšímu ošetření do krnovské nemocnice," doplnil mluvčí záchranářů.