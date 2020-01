Záchranáři zasahovali v neděli 19. ledna odpoledne u vážné dopravní nehody u Heřmanovic. "Pracovníci krajského operačního střediska záchranné služby přijali před půl třetí informaci o havárii osobního vozidla u obce Heřmanovice, které mělo sjet ze silnice a narazit do stromu. Na místo vyjely týmy rychlé zdravotnické pomoci ze základen v Městě Albrechticích a Vrbnu pod Pradědem. K zásahu vzlétl i vrtulník Letecké záchranné služby LZS Ostrava," uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl s tím, že zranění byli dva dva účastníci nehody.

Osmadvacetiletý muž utrpěl vážné poranění páteře. "Zraněn byl rovněž v oblasti horní končetiny. Po uložení do vakuové matrace, podání potřebných léků a infuzního roztoku, byl přepraven na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice. O dva roky mladší muž byl zraněn středně těžce, a to na hlavě a dolní končetině. Záchranáři jej ošetřili a transportovali do krnovské nemocnice, kde byl předán do další péče," uzavřel Lukáš Humpl.