"Dispečink přijal informaci o střetu motocyklisty s automobilem po půl páté odpoledne," uvedl k události mluvčí ZZS Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl s tím, že na místo vyjel tým rychlé lékařské pomoci z Bruntálu a vzlétl vrtulník LZS z Ostravy. V místě nehody musela být dočasně odkloněna doprava.

"Pětadvacetiletý muž byl po kolizi v bezvědomí a bezdeší. První pomoc mu začali poskytovat svědkové nehody a následně hasiči. Posádka ZZS pokračovala ve snaze o záchranu rozšířenou resuscitací. Zasahující lékař u postiženého zjistil poranění hlavy, hrudníku, horních i dolních končetin. Přednemocniční neodkladná péče záchranářů nevedla k úspěchu a zasahující lékař byl nucen konstatovat smrt pacienta, poranění se ukázala být neslučitelná se životem," dodal Humpl.

"Přibližně třicet minut po šestnácté hodině odpolední 22. května 2020 řídil 25letý muž z Bruntálska svůj motocykl tovární značky Honda 1000 ve směru od Bruntálu k obci Václavov, přičemž po jízdě v delším přímém směru začal v klesání najíždět do táhlé pravotočivé zatáčky, z dosud přesně neustanovených příčin však upadl na zem, sunul se po vozovce z pravého jízdního pruhu do levého, kde právě jelo v protisměru osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Superb," popsal nehodu mluvčí policie René Černohorský s tím, že 68letý řidič protijedoucího auta z Bruntálska již nestačil na vzniklou situaci zareagovat a narazil jak do těla muže, tak i do motocyklu.

"Motocyklista utrpěl při střetu zranění neslučitelná s životem a na místě zemřel. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 300 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče osobního automobilu negativně, u zemřelého muže byla nařízena soudní pitva a odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek či jedů (návykových látek)," doplnil dále mluvčí policie.

POLICEJNÍ VÝZVA

Policisté v této souvislosti žádají případné svědky, aby kontaktovali vyšetřovatele na telefonním čísle 974 731 337.

"Žádaná jsou tedy různá svědectví k bezprostřední situaci před dopravní nehodou a k jízdě daného motocyklisty v úseku mezi Bruntálem a obcí Václavov. Za tyto sdělené skutečnosti policisté děkují a toto lze rovněž telefonicky uvést na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158," uvedl na závěr René Černohorský.