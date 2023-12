Moravskoslezští záchranáři ve čtvrtek večer informovali o tom, že odpoeldne zasahovali u vážného úrazu na Bruntálsku. Muž se tam vážně zranil pádem ze střechy.

Ilustrační foto | Foto: Zdravotnická záchranná služba MSK

Zdravotnická záchranná služba zasahovala dnes, ve čtvrtek 14. prosince odpoledne, u vážného úrazu na Bruntálsku. Záchranáři z Moravskoslezského kraje o tom ve čtvrtek večer informovali na síti X a svém webu. Upřesnili, že v 15 hodin bylo krajské zdravotnické operační středisko informováno o události v obci Dolní Moravice. „Na pomoc vyjely lékařský a zdravotnický tým ze základny v Rýmařově. K pacientovi vzlétl rovněž vrtulník letecké záchranné služby. Vzhledem k neletovému počasí na Ostravsku byli o spolupráci požádáni letečtí záchranáři z Olomouce," popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Jak dále uvedl, čtyřiačtyřicetiletý muž měl podle jejich informací propadnout střechou, a to z výšky okolo pěti metrů. „Po pádu byl několik minut v bezvědomí, se záchranáři již následně v kontaktu. Prvotní lékařské vyšetření ukázalo poranění hlavy, mozku a horní končetiny, vyloučit nebylo možno ani další zranění. Pacient byl zajištěn krčním límcem, uložen do podtlakové matrace, záchranáři poskytli tepelný komfort a podali nitrožilně léky tlumící bolest. Vrtulník poté zajistil šetrný transport do zdravotnického zařízení," dodal Humpl.