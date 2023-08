Teprve osmnáctiletý mladík z Ostravy boural v úterý 8. srpna v Rýmařově. Byl pod vlivem alkoholu a jak se následně ukázalo, neměl ani řidičák na osobní auto. Od nehody se navíc i se spolujezdci rozhodl utéct. Marně, policisté je rychle dopadli.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Mladík boural 8. srpna tři čtvrtě hodiny po půlnoci v Jesenické ulici v Rýmařově. V Mazdě 6 projížděl od Janovic k Rýmařovu.

„ Vlivem své silné podnapilosti však zcela nezvládl řízení a poblíže zdejší benzinové čerpací stanice dostal na mokré vozovce smyk, vyjel z vozovky, sjel do pravé silniční příkopy a postupně narazil do směrového sloupku a následně pravým bokem automobilu do vzrostlého stromu. Řidič i jeho spolujezdci z místa nehody utekli do Rýmařova, kde byli po chvíli v ulicích Příkopy a Revoluční kontrolováni a zadrženi,“ sdělil policejní mluvčí René Černohorský.

Sedmnáctiletého hocha odvezl sanitka

Na místo musela vyjet i sanitka s lékařem, poněvadž jeden ze spolujezdců, sedmnáctiletý mladík z Bruntálska, utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností transportu k lékařskému vyšetření a k ošetření do nemocnice v Krnově.

Škoda byla vyčíslena na 51 tisíc korun. Všechny účastníky nehody policisté převezli na obvodní oddělení v Rýmařově ke ztotožnění a prvotním procesním úkonům.

Nadýchal přes dvě promile

Řidič skončil v policejní cele v Bruntálu. „K řízení automobilu se plně doznal, přiznal i požití alkoholických nápojů před jízdou a při dechových zkouškách mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 2,1 promile alkoholu. Provedenými lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž zjištěno a prokázáno, že není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním k řízení osobních automobilů,“ doplnil policejní mluvčí.

Policisté celý případ nadále vyšetřují.