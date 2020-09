Pro řidičku u Rázové letěl po nehodě vrtulník. Byla pod vlivem tvrdých drog

Užila návykovou látku s označením amfetamin/metamfetamin - v Česku tedy nejčastěji pervitin - a usedla za volant. Čtyřiadvacetiletá žena z Bruntálska pak v zatáčce vjela do protisměru, skončila v příkopě a narazila do stromů. Zraněnou řidičku transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě- Porubě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

K nehodě došlo přibližně půl hodiny před půlnocí ze 17. na 18. září. "Čtyřiadvacetiletá žena z Bruntálska řídila vůz Škoda Octavia po silnici v úseku mezi obcemi Leskovec nad Moravicí a Razová, přičemž při průjezdu levotočivé zatáčky přejela plynule do protisměru, vyjela za levý okraj vozovky, sjela do silničního příkopu a zde narazila do několika listnatých stromů. Následně se automobil převrátil na střechu a zůstal stát v přilehlé louce," upřesnil průběh nehody policejní mluvčí René Černohorský. OBRAZEM: Ochutnejte slezské jablko! V Krnově degustují staré odrůdy v sadu Přečíst článek › Žena při nehodě utrpěla zranění a musela být letecky transportována helikoptérou do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě- Porubě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, škoda činí asi 110 tisíc korun. Orientační dechová zkouška byla u řidičky negativní. Ovšem, následný test na možný výskyt omamných a psychotropních látek či jedů ukázal na návykové látky s označením amfetamin/metamfetamin. "Řidička předchozí užití těchto látek před jízdou doznala, na výzvu se podrobila odběru krve, na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí příslušného správního orgánu," doplnil mluvčí policie. Opilý motorkář policistům tvrdí: KTM jsem tlačil z Heřminov do Bruntálu Přečíst článek › Celá záležitost je nadále prošetřována a prověřována ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále a ze strany bruntálských kriminalistů, kdy se zjišťuje, zda nebyla naplněna skutková podstata přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, případně zda se v dané záležitosti jedná o přestupek na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

