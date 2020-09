Majitel KTM enduro z Bruntálu policistům dodnes tvrdí, že svůj stroj v opilosti tlačil z Nových Heřminov domů do Bruntálu, ale rozhodně na něm nejel.

Policisté krátce po setmění dostali hlášení, že mezi Heřmínovy a Obornou pravděpodobně došlo k nehodě. Na krajnici se totiž pohyboval muž ve věku 47 let oblečený v motokrosovém úboru a kousek od něj v příkopu ležela motorka KTM v provedení enduro, ale bez registrační značky.

Na dotaz policistů motorkář uvedl, že svůj motocykl tlačil z Nových Heřmínov do Bruntálu, rozhodně na něm nejel, a před chvílí KTM odhodil do příkopu, protože už byl z tlačení do kopce celý unavený. Pak motorkář přestal s policisty komunikovat a spolupracovat.

Arogantně odmítal předložit doklady k motocyklu, protože je přece chodec a ne řidič. Vzhledem k tomu, že z jeho úst byl cítit silný zápach alkoholických nápojů, byl vyzván k orientační dechové zkoušce. Bylo mu naměřeno okolo 2,1 promile alkoholu v dechu.

Policisté mají za prokázané, že se na neosvětlené silnici po setmění pohyboval bez reflexních prvků. Protože si motorkář policistům nestěžoval na žádné zranění a neustále tvrdil, že KTM tlačil do Bruntálu, je nemožné mu dokázat, že v opilosti řídil nebo dokonce havaroval.

Zdroj: Youtube