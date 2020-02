Mezi Ondřejovem a osadou Valšův Důl 6. února kolem 10.15 hodin projížděla řidička z Olomouce.

Žena ve věku 44 let svůj Seat Cordoba ve směru na Valšův Důl nezvládla. Při průjezdu levotočivé zatáčky dostala na mokré vozovce smyk, přejela do protisměru a narazila do směrového sloupku a do vyvýšeného svahu.

Následně se automobil převrátil na střechu a zůstal stát až v silničním příkopu. Z této kolizní situace kupodivu vyvázla bez zranění. Orientační dechová řidičky byla negativní, ale škoda je nejméně 111 tisíc korun.