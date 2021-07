Vážnější nehoda se stala ve středu 23. června 2021 ve večerních hodinách v době kolem 21.40 hodin v Ostravě-Výškovicích.

Z dosud zjištěných informací vyplývá, že řidič (ročník 1980) osobního vozidla značky Škoda Octavia Combi, barvy modré barvy jel ve směru od ulice Kotlářova k ulici Proskovická a přední částí vozidla měl srazit chodce (ročník 1957), který se v ten moment pohyboval přes vozovku zhruba 50 metrů před MHD zastávkou Kino Luna, na ulici Výškovická a to mimo vyznačený přechod pro chodce. Následkem této kolize došlo u chodce ke smrtelnému zranění, kterému na místě podlehl.

Kriminalisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti.

Už v pondělí se na silnici I/11 kolem třetí hodiny odpolední v Šenově ve směru na Havířov střetla dodávka Volkswagen Transporter s osobním automobilem Škoda Roomster. Osobní automobil byl odstaven na krajnici mimo jízdní pruhy a jeho řidič stál u auta, když z dosud nezjištěných příčin řidič Volkswagenu narazil do stojícího automobilu. Došlo k těžkému zranění řidiče škodovky, který byl letecky transportován do nemocnice v Ostravě. Zranění utrpěl také řidič dodávkového vozidla i jeho spolujezdec, oba byli transportováni do nemocnice v Havířově.

Kriminalisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

„K oběma událostem pro kompletaci informací žádáme případné svědky dopravních nehod, především řidiče motorových vozidel, kteří mají za čelním sklem kameru a mohli tak zaznamenat průběh jednotlivých dopravních nehod nebo i jiné poznatky, aby se obrátili na linku 158, případně na nejbližší policejní služebnu. Děkujeme,“ sdělila mluvčí policie Eva Michalíková.