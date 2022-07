Po půl páté bylo krajské operační středisko informováno o havárii osobního vozidla, které podle hlášení na tísňovou linku narazilo v obci Zátor do sloupu. Na pomoc vyjel bruntálský zdravotnický tým a vzlétli i letečtí záchranáři z Ostravy.

Devětačtyřicetiletý muž byl po kolizi při vědomí, utrpěl však vícečetná vážná poranění. Zdravotníci jej zajistili krčním límcem a uložili do podtlakové matrace. Podali mu léky tlumící bolest a infuzní roztok. Za stálé monitorace životních funkcí byl pacient následně transportován vrtulníkem do ostravské Fakultní nemocnice. Záchranáři jej předali do péče zdravotníků tamního urgentního příjmu.