"Na rovném úseku silnice nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu komunikace, dostal s vozem smyk a vyjel mimo silnici do lesa. Vůz nejprve předním kolem narazil do pařezu, což jej vymrštilo, takže se auto otočilo na pravý bok a podvozkem se opřelo o strom," informovala policejní mluvčí Marie Šafářová s tím, že řidič při havárii utrpěl zranění, se kterým jej zdravotnická záchranná služba převezla na ošetření a vyšetření do šumperské nemocnice.