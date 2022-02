„Sedmadvacetiletá řidička projížděla ve fabii obcí směrem na Hanušovice. V klesání při projíždění zatáčky nepřizpůsobila rychlost zejména svým schopnostem, stavu komunikace a povětrnostním podmínkám. Její vůz dostal smyk a narazil levým předním obrysem do boku přívěsu protijedoucího nákladního vozidla. Řidička s fabií poté zastavila při pravém okraji silnice. Řidič s osobním vozem Hyundai I30 jedoucí za ní již nestačil včas zareagovat na vzniklou situaci a narazil zezadu do jejího auta. Pak přejel do protisměru, kde čelně narazil do protijedoucího osobního automobilu Dacia Logan,“ popsala nehodu policejní mluvčí Marie Šafářová.