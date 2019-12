V úterý 3. prosince ráno před osmou hodinou projížděla řidička ve věku 26 let Čakovou ve VW Touran. U prodejny smíšeného zboží dostala v levotočivé zatáčce na zasněžené silnici smyk, přejela za okraj vozovky a tam narazila do zaparkovaného Mercedesu Benz Vito.

Mercedes byl nárazem odmrštěn na plot rodinného domu. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidičky negativně, ke zranění nedošlo, ale škoda se pohybuje kolem 100 tisíc korun.

Tentýž den před desátou hodinou řídila žene ve věku 46 let VW Caddy ve směru z Radimi ke křižovatce s hlavní silnicí. Tam zastavovala na znamení dopravní značky „Dej přednost v jízdě“. Sotva sešlápla brzdu, na namrzlé a sněhem pokryté vozovce dostala smyk.

Vjela až do křižovatky, kde zrovna projížděl Hyundai i20 Jeho řidička ve věku 29 let samozřejmě počítala s tím, že ne hlavní silnici má přednost. Ani jedna z řidiček nenadýchala. Skončilo to lehkým zraněním obou řidiček i syna jedné z nich. Škoda byla 50 tisíc korun.