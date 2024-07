Zdravotnická záchranná služba zasahovala včera, v neděli 28. července, u vážně zraněného muže na Bruntálsku. Informaci o události v obci Brantice přijalo krajské zdravotnické operační středisko krátce před osmnáctou hodinou. Na pomoc vyjela zdravotnická posádka ze základny v Krnově a následně vzlétl také vrtulník LZS z Ostravy.

„Čtyřiasedmdesátiletý muž prořezával větve stromu a spadl přitom ze žebříku, na němž stál, a to z výšky okolo pěti metrů. Nalezen byl v bezvědomí blízkými. Záchranáři zjistili, že utrpěl zranění hlavy a vážné poranění páteře. Posádky jej zajistily krčním límcem a uložily do vakuové matrace. Zahájily nitrožilní podávání léků a infuzních roztoků a provedly další potřebné úkony. Pacient byl připraven k transportu a letecky přepraven do ostravského traumatologického centra," sdělil za moravskoslezské záchranáře mluvčí Lukáš Humpl.