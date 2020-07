Nehoda se stala ve středu kolem deváté hodiny ranní a zároveň s horskými záchranáři k chlapci vyjel i sanitní vůz Rychlé zdravotnické pomoci. „Chlapec v plné rychlosti narazil do svodidel na kraji vozovky. Prudkým nárazem si přivodil otevřenou ránu na pravé straně hrudníku. Proto jsme předpokládali, že jde o velice těžké zranění, a to i přesto, že cyklista byl při vědomí a komunikoval s námi,“ popsal okolnosti nehody Jiří Hejtmánek, zasahující člen Horské služby Jeseníky.

Záchranáři spolu se zdravotníky pak chlapci poskytli základní ošetření. „Vzhledem k povaze poranění ale nakonec za námi zamířil i vrtulník Letecké záchranné služby z Ostravy. My jsme zraněného šetrně naložili do sanitního vozu a ten s ním přejel na parkoviště u Hvězdy. Zde vrtulník přistál, jeho lékař a posádka si chlapce převzali a transportovali jej do nemocnice k dalšímu ošetření,“ doplnil Jiří Hejtmánek.

Horská služba varuje cyklisty před prudkými sjezdy na místních asfaltových komunikacích. „Po deštích je na povrchu silnic tu a tam splavený štěrk, bahno či mokrý písek. Při rychlé a neopatrné jízdě pak může dojít lehce k vážné nehodě. Zejména v prudkých zatáčkách hrozí podklouznutí bicyklu a tvrdý pád se zdravotními následky,“ důrazně varoval milovníky horských kol Vítězslav Kaller, náčelník Horské služby Jeseníky.