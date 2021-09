Nejen senioři za volantem, také nevybouřená mládež má problémy s kontrolou svých automobilů na mokrých silnicích.

Mladíci svá auta převrátili na střechy. | Foto: VLP / Karel Pech

V minulých dnech havarovali na Bruntálsku dva mladíci. K první nehodě došlo na silnici mezi obcemi Dlouhá Loučka a Ondřejov, když auto značky Seat Toledo řídil 20letý muž z Bruntálska a při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostal na mokrém povrchu vozovky smyk, vyjel vlevo do protisměru a sjel do levého silničního příkopu. Zde narazil do svahu, automobil se odrazil zpět na silnici a převrátil se na střechu.