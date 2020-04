První dopravní nehodu absolvoval cyklista a druhou řidička.

Cyklista navzdory svému věku 67 let nabral pořádnou rychlost. Sjížděl na kole z kopce ke kostelu v Mezině, když se mu do výpletu předního kola dostala igelitová taška s prázdnými PVC láhvemi. Tyto plastové předměty měl cyklista volně pověšené na řídítkách.

Při zablokování předního kola došlo k pádu cyklisty na vozovku. Utrpěl zranění, které mu ošetřili v bruntálské nemocnici. "Cizí zavinění na této kolizní situace nebylo zjištěno," uvedl policejní mluvčí René Černohorský s tím, že orientační dechová zkouška u cyklisty vyloučila alkohol. Škoda na kole byla asi 500 korun.

Krátce na to Mezinou projížděla řidička Peugeotu ve věku 41 let. Na přímém úseku silnice v Mezině jí bezprostředně do jízdní dráhy vběhl pes. Aby se vyhnula střetu se zvířetem, strhla řízení vozu vlevo. Přejela za pravý okraj komunikace a přední částí auta narazila do kovového zábradlí.

"Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidičky negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 30 tisíc korun," doplnil René Černohorský.