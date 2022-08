"Týmy zdravotnické záchranné služby zasahovaly v pondělí 8. srpna u vážného úrazu na Bruntálsku. Před osmou hodinou byli pracovníci krajského operačního střediska informováni o zranění pracovníka v lese. Do katastru obce Heřmanovice vyjela pozemní posádka RZP a vzlétl vrtulník LZS," uvedl k zásahu mluvčí ZZS Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Po zajištění krčním límcem a pánevním pásem, byl muž zafixován do podtlakové matrace. "Záchranáři zavedli dva žilní vstupy a zahájili podávání léků. Po šetrném vyzvednutí pacienta letecky transportovali do ostravské Fakultní nemocnice, kde byl předán do péče lékařů tamního urgentního příjmu," dodal Humpl.