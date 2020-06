Zranění sice bylo jen lehlé, protože měl přilbu a byl střízlivý, ale kousek na ním jel do Karlovy Studánky ještě další cyklista z Děčína ve věku 44 let. Ten v souvislosti s nehodou mladého cyklisty před sebou musel intenzivně brzdit.

Na tuto skutečnost už nestihl včas zareagovat cyklista z Prahy (42 let). Ten se pokusil brzdící kolo před sebou ještě objet, ale také on najel do výtluku na vozovce.

Při svém nekontrolovatelném pádu srazil na zem i cyklistu z Děčína, který stihl před místem havárie dobrzdit. Oba měli přilby a byli střízliví, takže utrpěli pouze lehčí zranění.

Všechny tři cyklisty ošetřili v Krnovské nemocnici. Na třech havarovaných kolech vznikla škoda skoro za šedesát tisíc korun.