K dopravní nehodě došlo krátce před 13. hodinu na křižovatce ulic Francouzská a Hlavní třída v Ostravě-Porubě ve směru k ulici Nad Porubkou.

"Vozidlo na místě nehody zastavilo, z místa spolujezdce vystoupila žena, která zraněnou naložila do vozidla, a tu následně odvezli do nemocničního zařízeni. Jen co zraněnou předali zdravotníkům, z nemocnice odešli," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Karolína Bělunková s tím, že chodkyně (ročník 1946) utrpěla při nehodě vážná zranění.

Dle policejních informací měly ve vozidle cestovat dvě osoby, muž řidič a žena spolujezdec, oba dva ve věku okolo třiceti let.

"Šlo o osobní motorové vozidlo Škoda Felicie zelené barvy s černou kapotou. Žádáme veřejnost, která by mohla sdělit jakékoliv informace nejenom k průběhu této dopravní nehody, ale také k osobnímu vozidlu, popřípadě jeho současným majitelům, aby kontaktovala linku 158 či sdělila informace na kterékoliv policejní služebně. Za veškeré informace předem děkujeme," dodala mluvčí policie.